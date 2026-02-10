Erste Risiko-Pinie bereits gefällt

Um so viele Pinien wie möglich zu retten, arbeitet die Taskforce von Alfonsi seit Tagen auf Hochtouren. Doch trotz aller Bemühungen scheinen "selektive Fällungen", wie die Stadt sie nennt, unvermeidlich. Denn die ersten Ergebnisse der Untersuchungen verheißen nichts Gutes: "Aus den ersten erhobenen Daten ergibt sich die Möglichkeit, einen Teil der Bäume an der Via dei Fori Imperiali zu retten", teilte die Stadt nach Begehungen der betroffenen Gegend mit.

Das heißt im Umkehrschluss: Der Rest der Pinien muss wohl gefällt werden. Bei den Bäumen, die noch zu retten sind, sollen sowohl die Wurzeln als auch der sie umgebende Boden stabilisiert werden. Außerdem wird schon über die Pflanzung neuer Pinien in dem betroffenen Abschnitt nachgedacht.

Die Nachbarpinie des zuletzt umgestürzten Baumes wurde inzwischen schon gefällt. Bald sollen weitere Pinien folgen. Wie viele genau ist noch unklar. Mittelfristig müssen jedoch mehrere Bäume wegen ihres Alters gefällt und ersetzt werden. Den 16. Februar hat sich die Stadt als Tag für die Wiedereröffnung des betroffenen Straßenabschnitts gesetzt. Bis dahin muss es sicher sein. Die Zeichen für die Pinien in der Gegend stehen nicht gut.