Natur: Regen gibt Schwammerlsuchern Hoffnung

München (dpa/lby) - Regen in Bayern - darauf haben Schwammerlsammler gewartet. Mancherorts sei durchaus noch eine gute Ernte möglich, sagt Christine Margraf, Artenschutzexpertin beim Bund Naturschutz. Nach wochenlanger Trockenheit und einem heißen Sommer fiel der Start in die Pilzsaison in diesem Herbst in vielen Regionen dürftig aus.



Das Pilzwachstum sei zwar vielerorts stark eingeschränkt, die Pilze selbst seien deshalb aber nicht verschwunden, so Margraf. Ihr unterirdisches Pilzgeflecht, das sogenannte Myzel, könne längere Trockenperioden überstehen. Falle jetzt ausreichend Regen und durchfeuchte die Böden, könnten sich neue Fruchtkörper bilden. Entscheidend sei, dass es nicht nur kurz und heftig regne, sondern die Feuchtigkeit auch in tiefere Bodenschichten gelange.