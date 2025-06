Natur: Nachweis von 24 invasiven Arten in Thüringen

Wuchernde Wurzeln, verdrängte Vielfalt

Invasive Pflanzenarten produzierten große Samenmengen oder hätten lange überdauernde Wurzelsprosse, wie der Riesen-Bärenklau, der sich in Thüringen in den vergangenen Jahrzehnten rasant ausgebreitet habe. Dieser wachse besonders häufig an Flüssen und Bächen. Große Bestände gebe es jedoch auch in Acker- oder Wiesenbrachen, in Parkanlagen und an Verkehrswegen. Die ursprünglich aus dem Kaukasus stammende Giftpflanze kann bei Kontakt ernste gesundheitliche Folgen wie allergische Reaktionen auslösen.