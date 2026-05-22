Natur: Moorfrosch, Gelbbauchunke und Kreuzkröte ist es zu trocken

Jena (dpa/th) - Der Verlust von Feuchtgebieten und Kleingewässern, die intensive Landnutzung und die Austrocknung der Landschaft machen den heimischen Amphibien nach Angaben des Nabu Thüringen massiv zu schaffen. "Von den 19 in Thüringen vorkommenden Amphibienarten stehen 13 auf der Roten Liste", hieß es in einer Mitteilung zum heutigen Tag der biologischen Vielfalt. Unter anderem stünden Moorfrosch, Gelbbauchunke, Wechsel- und Kreuzkröte sowie der einst so häufig vorkommende Grasfrosch unter Druck. Der Rückgang der Amphibien zeige, "wie schlecht es unseren Ökosystemen geht".