Natur: Künstliche Intelligenz hilft beim Artenschutz an der Elbe

Dessau - Artenschützer an der Mittleren Elbe lassen sich ab sofort bei ihrer Arbeit von einer künstlichen Intelligenz helfen. Zwölf Wildkameras beobachten in den Auen bei Dessau-Roßlau die dort lebenden Tiere, wie die Naturschutzorganisation WWF mitteilte. Allerdings springen die Kameras auch an, wenn sich Grashalme im Wind bewegen. Mussten die Tausenden Bilder bislang von Menschenhand nach Tierbewegungen durchforstet werden, übernimmt jetzt eine künstliche Intelligenz diese Arbeit – und beschleunigt sie deutlich.