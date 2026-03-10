Natur: Künstliche Intelligenz hilft beim Artenschutz an der Elbe

Werkzeug für weitere Projekte

Entwickelt wurde das digitale Werkzeug in den vergangenen sechs Monaten vom WWF und dem Fraunhofer-Institut in Ilmenau und soll fortan bei laufenden und zukünftigen Projekten zur Verbesserung des Artenschutzes in dem 13.000 Hektar großen Gebiet zum Einsatz kommen. Der WWF kümmert sich zwischen den Mündungen von Mulde und Saale an der Elbe seit 30 Jahren darum, die Ökosysteme in dem Gebiet wiederherzustellen und zu erhalten.