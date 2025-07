Risiko nicht nur am Morgen und Abend

In den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr sowie in der Abenddämmerung zwischen 21 und 23 Uhr bewege sich Wild besonders viel. Doch während der Brunft seien die Tiere ganztägig aktiv. Der BJV appelliert deswegen an Verkehrsteilnehmer, auch tagsüber besonders wachsam zu sein.