BN: "Wald vor Wild" essenziell für Waldumbau

Auch der BN hält den Leitsatz "Wald vor Wild" essenziell für den angesichts der Klimakrise benötigten Waldumbau. "Der Vorschlag vom Jagdverband geht völlig an der Realität vorbei", sagt BN-Artenschutzexpertin Christine Markgraf. Die Jäger würden sich damit langfristig selbst schaden. "Ohne nachwachsenden klimaresilienteren Mischwald werden wir in Zukunft gar kein Wild mehr in unseren Wäldern haben, welches die Jäger schießen können."