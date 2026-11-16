Ein paar grüne Nadeln, eine Handvoll Salz und ein Mixer – mehr braucht es zunächst nicht, um aus einem unscheinbaren Zweig etwas Besonderes entstehen zu lassen. Die Gäste zupfen Fichtennadeln von den Ästen, sammeln sie zusammen und geben sie zum Salz. Der Mixer übernimmt den Rest. Nach und nach verändert sich die Farbe. Aus weißem Salz wird ein hellgrünes, aromatisch duftendes Würzsalz. Ein kleines Stück Wald für die Küche und ein Beispiel dafür, wie viele Schätze direkt vor unserer Haustür wachsen.