Hilpoltstein (dpa/lby) - In diesen Tagen ist es wieder so weit: Glühwürmchen schwärmen in lauen Sommernächten durch die Luft. Meist seien es nur fünf bis zehn Tage im Zeitraum von Mitte Juni bis Anfang Juli, an denen die kleinen Insekten mit Einbruch der Dämmerung auf Brautschau gehen, teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Hilpoltstein mit.