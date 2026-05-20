Reinstes Bilderbuchwetter gab es zur Eröffnung des Naturlehrpfades am Sonntagnachmittag in Westenfeld. Die mehr als 60 Teilnehmer waren der schönste Lohn für alle, die an dem Projekt beteiligt waren und mitgearbeitet haben. Das große Interesse an der geführten Wanderung freute natürlich auch Detlef Floßmann, den Vorsitzenden des Heimatvereins Westenfeld und Wanderführer, Ortssprecherin Pauline Kuhles und Sylva Müller, Regionale Projektleiterin bei der „Ländlichen Erwachsenenbildung Thüringen e.V.“ (LEB) Weimar. Passend zur Wanderung entlang des Naturlehrpfades stimmte das Milzer Alphorn-Quartett die Wanderfreunde mit wundervollen Alphornklängen ein.