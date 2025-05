Komplett umgestellt hat Museumspädagoge Jörg Wagner während der Schließzeit in den Wintermonaten die Ausstellung in dem regional einzigartigen Natur-Aktiv-Museum Oepfershausen. Stand im Vorjahr in den Räumlichkeiten des Schwarzen Schlosses das Thema Papier im Fokus, widmet sich die aktuelle Schau ausschließlich dem Wasser und damit einem der Grundbausteine des Lebens. Am Sonntag, 11. Mai, wird sie von 12 bis 17 Uhr erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Wagner freut sich auf viele interessierte Gäste und weist vorab schon darauf hin, dass das Wasser, bestehend aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff, als zentrales Leitmotiv in all seinen Aggregatzuständen die Einrichtung für längere Zeit begleiten wird. „Alle Aktivitäten und Projekte wie auch kleinere Wechselausstellungen, die wir in Zukunft anbieten, werden damit verknüpft sein.“