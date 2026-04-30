Nato Was ein Teilabzug der US-Truppen bedeuten würde

Was bedeutet diese Eskalation für das deutsch-amerikanische Verhältnis?

Wie belastbar der Beziehung Trump-Merz ist, wird sich erst noch zeigen. Nach seinem ersten Washington-Gespräch hatte Merz die gute Gesprächsatmosphäre mit Trump gelobt. Mit Blick auf die deutsche Herkunft von dessen Familie erklärte der Kanzler, dass dies eine "sehr gute Grundlage für enge Zusammenarbeit" zwischen Amerika und Deutschland sein könne. Noch im März musste er sich von Spanien mangelnde Solidarität angesichts der Kritik von Trump an dem Nato-Partner vorhalten lassen.

Nachdem sich Merz aber kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäußert, änderte Trump die Tonlage. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump über Merz. Es sei kein Wunder, "dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!".