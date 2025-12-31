Nato-Ostflanke: Litauen beschafft Flugabwehrwaffen für 320 Millionen Euro

Vilnius - Litauen wird zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit tragbare Flugabwehrraketensysteme vom Typ RBS 70 NG im Wert von mehr als 320 Millionen Euro kaufen. Darüber sei ein Vertrag mit dem schwedischen Hersteller Saab unterzeichnet worden, teilten das Verteidigungsministerium in Vilnius und das Unternehmen mit. Zusammen mit den zuvor abgeschlossenen Verträgen werde damit die kontinuierliche Versorgung der Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes mit der Munitionsart im Zeitraum von 2026 bis 2032 sichergestellt. "Die Stärkung der Luftverteidigung ist eine unserer obersten Prioritäten", sagte Verteidigungsminister Robertas Kaunas.