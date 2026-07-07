Nato-Gipfel in der Türkei Umstritten, aber eng mit Trump - Nato zu Gast bei Erdogan

Trump: Komme aus Respekt vor Erdogan zum Gipfel

Zum Nato-Gipfel wäre er nach seinen Erfahrungen der vergangenen Monate für die meisten Leute nicht gekommen, erklärte Trump. Doch Erdogan habe ihn angerufen und gesagt: "Bitte, ich habe ihn in der Türkei, du musst dabei sein, die Vereinigten Staaten müssen dabei sein." Trump hob hervor: "Deshalb gehe ich hin aus Respekt vor Präsident Erdogan".

Er stellte auch in Aussicht, dass die USA Triebwerke für das im Bau befindliche türkische Kampfflugzeug Kaan liefern könnten. Trump deutete zudem Bewegung rund um die hochmodernen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 an, die die Türkei seit langem kaufen will. Für einen solchen Verkauf gibt es in den USA gesetzliche Hürden. Bewegung in der Sache könnte Erdogan als Erfolg verkaufen.

Trump zieht Parallele zwischen sich und Erdogan

Gönül Tol, Direktorin des Türkei-Programms am Nahost-Institut in Washington, fürchtet, dass die Ausrichtung des Nato-Gipfels und das Lob seiner Verbündeten ihm noch weiter Auftrieb verschaffen werde - und den Weg frei mache für ein noch härteres Vorgehen im Inland in den nächsten Tagen und Monaten.

Der US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, hatte das Land im vergangenen Jahr als "in gewisser Weise autoritär" bezeichnet. Trump wiederum, dem Kritiker zu viel Nähe und Bewunderung für Autokraten vorwerfen, sagte jüngst über Erdogan: "Er ist ein Mann, der ein wenig umstritten ist, aber das bin ich auch."