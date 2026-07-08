Nato-Dinner: Ehepaar Merz plaudert mit Trump - auch über Privates

Freundliche Atmosphäre

Die Atmosphäre sei "angeregt und freundlich" gewesen - auch zwischen Trump und Meloni, hieß es weiter. Die beiden hatten sich zwischen dem G7-Gipfel vor drei Wochen und dem Nato-Gipfel eine heftige Auseinandersetzung in den sozialen Medien geliefert. Auslöser war die Behauptung des US-Präsidenten, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Évian um ein Foto mit ihm angefleht. Meloni bezeichnete dies als "völlig erfunden". Die jüngste Äußerung Trumps über Meloni lautet aber: "Ich finde sie eigentlich nett."