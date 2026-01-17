Nato Bundeswehr-Team startet Erkundungsmission auf Grönland

Berlin/Nuuk - Angesichts des Konflikts um US-Besitzansprüche auf Grönland beginnt für das Bundeswehr-Team auf der Arktisinsel eine europäische Erkundungsmission. Die 15 deutschen Soldaten und weitere Militärangehörige aus anderen europäischen Staaten trafen am Freitagabend auf der weltgrößten Insel ein. Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte indes davor, die USA zu unterschätzen, und forderte eine klare Reaktion der Nato und der EU auf die US-Ansprüche. US-Präsident Donald Trump drohte Ländern, die gegen sein Vorhaben eintreten, mit Zöllen zu belegen.