Nato Bundeswehr-Team startet Erkundungsmission auf Grönland

Stoltenberg will nicht über Trumps Gründe spekulieren

Ex-Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte in einem Interview des "Spiegels": "Dass die Vereinigten Staaten erklären, sie wollten die Kontrolle über Grönland übernehmen, müssen wir ernst nehmen." Spekulationen über die möglichen Beweggründe Trumps, die Insel annektieren zu wollen, lehnte er ab. "Ich nehme zur Kenntnis, was Trump und andere US-Vertreter sagen: Sie führen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten an, und manchmal reden sie von Bodenschätzen", sagte der norwegische Finanzminister. "Ich kann bloß darauf verweisen und will nicht spekulieren, was potenzielle andere Gründe sein könnten."