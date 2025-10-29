Stammkeeperin Berger vor Rückkehr

Dass dies nicht passierte, lag auch an Torhüterin Stina Johannes, die die am Knie verletzte Ann-Katrin Berger glänzend vertrat. Die 25-jährige Johannes empfahl sich für den Fall, dass die zehn Jahre ältere Berger vom US-Club Gotham FC ihre DFB-Karriere nicht über dieses Jahr hinaus fortsetzt. Die Gespräche darüber sollen rund um die Spanien-Spiele stattfinden.

"Sie hat Ihre Chance genutzt. Sie hat auf sehr, sehr hohem Niveau zwei Spiele abgeliefert, die nicht einfach waren - vom Druck her, von der gegnerischen Klasse her", lobte der Bundestrainer die Wolfsburgerin Johannes. In den Finals rechnet Wück aber wieder mit Stammkeeperin Berger. "Es sieht gut aus, sie trainiert schon wieder", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Johannes stellt trotz einer starken Leistung in Caen keine Ansprüche auf einen Stammplatz. "Erst mal hoffe ich, dass Anne so schnell es geht wieder fit wird und spielen kann. Und ich freue mich, wenn sie wieder da ist, sie ist unsere Nummer 1", sagte die VfL-Torhüterin.