München - Kosovos Nationalspieler Elvis Rexhbecaj vom FC Augsburg hat auch nach der Wertung des abgebrochenen Nations-League-Spiels in Rumänien den Rückzug seiner Auswahlmannschaft als wichtiges Zeichen hervorgehoben. Dass man nun nachträglich verloren habe, "das war uns egal", sagte der 27-Jährige. "Wir wollten einfach ein Zeichen setzen, dass wenn so was passiert, egal wo im Stadion, dass man gegen so etwas angehen muss."