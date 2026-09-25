Nations League: Wirbel um Eckfahnen-Jubel nach Gelb-Rot für Israel-Stürmer

Israels Trainer: "Ist meine Schuld, dass ich es nicht gestoppt habe"

"Jedes Mal, wenn er ein Tor schießt, jubelt er genau so. Er hat noch nie dafür eine Gelbe Karte bekommen. Das ist seine Art, Tore zu bejubeln", sagte Israels Chefcoach Ran Ben-Shimon. "Er macht es immer wieder, es ist meine Schuld, dass ich es nicht gestoppt habe." Der Trainer habe nach dem Spiel zudem klargestellt, dass es sich nicht um eine Geste mit Bezug zu Waffen gehandelt habe, schrieb die Zeitung "Israel Hajom". Der israelische Sender "Channel 12" berichtete unter Berufung auf Teamkreise, dass sich Abu Farkhi entschuldigt, aber auch gesagt habe, dass dies sein üblicher Torjubel sei.