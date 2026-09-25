Nations League: Wirbel um Eckfahnen-Jubel nach Gelb-Rot für Israel-Stürmer

Linz - Kurioser Platzverweis nach dem ersten Länderspieltor: Der israelische Stürmer Sayed Abu Farkhi hat mit seinem folgenschweren Eckfahnen-Torjubel für Wirbel gesorgt. Der 20-Jährige hatte sich beim Nations-League-Spiel in Österreich nach seinem Treffer zum 1:1 (55.) eine Eckfahne geschnappt und mit ihr einen Billard-Stoß angedeutet. International wurde die Geste des Fußballprofis auch so interpretiert, als hätte er ein Gewehr angelegt. Der bulgarische Schiedsrichter Georgi Kabakov zeigte Abu Farkhi für die umstrittene Geste die Gelb-Rote Karte. Israel verlor das Spiel in Unterzahl noch mit 1:3.