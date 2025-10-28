Kurz nach der Pause erwischte Klara Bühl erstmals ihre Gegenspielerin Elisa de Almeida auf dem falschen Fuß - und setzte den Ball aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte zum 2:1 ins Tor. Es war ihr 30. Treffer im 74. Länderspiel. Damit verschafften sich die DFB-Frauen erst mal Respekt - und etwas Ruhe.

Als Anyomi den Ball aus kurzer Entfernung erneut ins Tor schoss, jubelte das Wück-Team erneut - doch Schiedsrichterin Frida Klarlund (Dänemark) nahm den Treffer nach VAR-Entscheidung zurück, weil Bühl im Abseits stand. So mussten die Gäste weiter zittern, zumal Frankreich durch Mateo sogar per Kopf zum Ausgleich kam. Am Ende rissen aber die deutschen Fußballerinnen überglücklich die Arme hoch.

Hinspiel gegen Spanien in Kaiserslautern

In den beiden Final-Begegnungen gibt es für die deutschen Frauen nun ein Wiedersehen mit den Spanierinnen. Die hatten das DFB-Team im EM-Halbfinale nach einem Geniestreich von Superstar Aitana Bonmatí mit 1:0 aus dem Turnier geworfen. In der Nations League sorgten sie gegen Schweden mit einem 4:0 und 1:0 für klare Verhältnisse. Die DFB-Frauen bestreiten das Hinspiel in Kaiserslautern. "Das werden zwei harte Spiele für uns. Ich glaube schon, dass wir gewisse Chancen haben", sagte Wück.