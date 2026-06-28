Nations League: Volleyballer sichern wichtigen Sieg gegen China

Gliwice - Die deutschen Volleyballer haben im Kampf um die K.-o.-Runde der Nationenliga einen Erfolg gefeiert. Im polnischen Gliwice schlug die DVV-Auswahl China 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:19). Für das Team von Bundestrainer Massimo Botti war es der vierte Sieg im achten Spiel. Die nächste Partie für die deutschen Männer steht am 15. Juli in Belgrad gegen Slowenien an. Nach zwei souveränen Satzgewinnen schwächelten die Deutschen im dritten und frühen vierten Satz aber, ehe sie mit einer starken Serie den Sieg sicherten.