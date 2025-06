"Auf jeden Fall müssen wir eine Schippe drauflegen", sagte Völler in der ARD direkt vor dem zweiten Halbfinale. Der 65-Jährige berichtete dabei von einer langen Sitzung, in der die Niederlage gegen Portugal am Donnerstag besprochen worden sei. "Wir waren natürlich alle unzufrieden und enttäuscht", räumte Völler ein und verlangte: "Du musst halt immer 100 Prozent in die Waagschale werfen." Dies hätten die Spieler nach der Sitzung im Teamquartier in Herzogenaurach verstanden.