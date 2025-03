Nagelsmann kündigte einen mutigen Auftritt im ersten Duell an. "Wir wollen nicht taktieren. Generell gehen wir so rein, dass wir beide Spiele gewinnen wollen." Das Rückspiel findet nur drei Tage später in Dortmund statt. Im Falle eines Erfolges wäre der DFB Anfang Juni Gastgeber der Final-Four-Endrunde. Das DFB-Team würde dann im Halbfinale am 4. Juni in München auf Dänemark oder Portugal treffen.