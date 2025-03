Beim Hinspiel in Italien geht es für die DFB-Auswahl vor allem um eine gute Ausgangsposition für die entscheidende zweite Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund. Das erklärte Ziel von Nagelsmann ist es, auch ohne Leistungsträger wie Torwart Marc-André ter Stegen sowie die ebenfalls verletzten Offensivspieler Florian Wirtz und Kai Havertz gegen den DFB-Angstgegner den erstmaligen Einzug ins Final Four der Nationenliga zu schaffen. Die Endrunde würde dann Anfang Juni in München und Stuttgart ausgetragen.