Nations League Tuchel sieht bei Sieg in Spanien Englands "beste Leistung"

Kane und Bellingham für die Defensive geopfert - diesmal geht's gut

Tuchel opferte in der Schlussviertelstunde sogar seine beiden Starspieler Kane und Jude Bellingham, um die Defensive zu stärken. Ähnlich wie im Sommer im WM-Halbfinale, als England nach einer Führung nur noch verteidigt, Tuchel dabei zusätzliche Abwehrspieler eingewechselt und das Team schließlich 1:2 verloren hatte. Eine Niederlage, für die Tuchel in England scharf kritisiert wurde - und die auch in Madrid natürlich Thema war. Doch diesmal überstand das Team die Schlussphase – dank einiger geblockter Schüsse und starker Paraden von Torhüter James Trafford.