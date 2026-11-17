Kopenhagen - Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat am letzten Spieltag der Nations League den Viertelfinaleinzug geschafft und könnte in der K.o.-Phase nun auf Deutschland treffen. Durch den dramatischen 3:2 (2:1)-Sieg in Dänemark kamen die Norweger als Zweiter der Gruppe 4 weiter. Superstar Erling Haaland traf in der Nachspielzeit per Elfmeter zum Weiterkommen. Portugal gewann nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo mit 3:2 in Wales. Nordirland steigt nach einem 1:1 gegen Ungarn in die Liga A auf.