Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien läuft am Monatsende aus, die Zukunft liegt aber wohl weiter dort. "Es wird sich nichts ändern", zitierte das portugiesische Sport-Portal "Ojogo" den 40-Jährigen. Er fühle sich gut und genieße es, hatte der Offensivmann schon vor dem Finale der Nations League gesagt. Der Titelgewinn dürfte ihn und die Portugiesen zusätzlich beflügeln - auch mit Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr.