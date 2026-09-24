Nations League Portugal siegt ohne Ronaldo-Tor - Doppelpack von Haaland

Lissabon - Cristiano Ronaldo ist auch unter Portugals neuem Nationaltrainer Jorge Jesus vorerst gesetzt und hat mit der Seleção einen erfolgreichen Start in die neue Saison der Nations League hingelegt. Ohne einen Treffer des 41-Jährigen setzten sich die Portugiesen mit 1:0 (1:0) gegen Wales durch. Auch Norwegen startete dank des wieder mal treffsicheren Erling Haaland mit einem 3:2 (1:0) gegen Dänemark. Einen Erfolg gab es beim 3:1 (1:0) gegen Israel auch für die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher.