Kopenhagen - Portugals Fußball-Nationaltrainer Jorge Jesus hat sein Vorgehen im Eklat um den abgereisten Superstar Cristiano Ronaldo verteidigt. Er habe völlig reinen Gewissens gehandelt, sagte der Coach. "Es gibt Spieler mit einem besonderen Status, aber die Regeln gelten für alle gleich. Das habe ich während meiner gesamten Karriere so gesehen und daran werde ich auch festhalten", sagte Jesus nach dem überzeugenden 4:2 in der Nations League auswärts gegen Dänemark - ohne den 41-jährigen Ronaldo.