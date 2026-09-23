Nations League: Oranje-Kapitän will Klopp das Debüt verderben

Auch Xavi lobt Klopp

Der neue niederländische Bondscoach Xavi freut sich ebenfalls auf das Duell mit Klopp. "Jürgen ist einer der besten Trainer der vergangenen Jahre auf der Welt. Es wird eine große Herausforderung für mich persönlich, eine große Herausforderung für die Mannschaft", sagte der Spanier, der nach der Weltmeisterschaft die Nachfolge von Ronald Koeman angetreten hat. "Wir müssen unser Top-Level zeigen, weil wir gegen eine Top-Mannschaft spielen. Es ist ein sehr schöner Start", sagte der Ex-Trainer des FC Barcelona.