Nations League: Oranje-Kapitän will Klopp das Debüt verderben

Amsterdam - Oranje-Kapitän Virgil van Dijk freut sich auf das Wiedersehen mit Jürgen Klopp. Dem neuen Bundestrainer will er aber das Debüt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vermiesen. "Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Er ist eine sehr wichtige Person in meiner Karriere", sagte van Dijk mit Blick auf die Partie in der Nations League in Amsterdam an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL). "Ich freue mich, ihn zu treffen, aber ich hoffe, wir können dafür sorgen, dass er sein erstes Spiel als Nationaltrainer verliert."