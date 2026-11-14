Nations League: Niederlande ohne Kapitän de Jong gegen Deutschland

Nicht der einzige Ausfall

Bondscoach Xavi Hernandez muss bereits auf den eigentlichen Kapitän Virgil van Dijk und Stürmer Brian Brobbey verzichten. Das Duo fehlt ebenfalls angeschlagen. Dennoch zeigten die Niederländer gegen Griechenland eine bärenstarke Leistung und gehen als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Im Hinspiel hatte es zwischen der DFB-Elf und der Elftal in Amsterdam bei der Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp ein 2:2 gegeben.