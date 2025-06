Goretzka will neuen Pokal

Die Nationalmannschaft steht erstmals seit acht Jahren wieder in einem Halbfinale. Der letzte Titel wurde beim Confed-Cup 2017 in Russland geholt. "Wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, dann bin ich so gepolt, dass man gewinnen will", sagte Goretzka. So langsam werde es Zeit für einen weiteren Pokal, fügte der 30-Jährige an.