Nations League Nagelsmanns Titelplan mit Elan und Schnauzer

Noch bevor es für die Nationalspieler nach ein paar erholsamen Urlaubstagen wieder in Stollenschuhen vor 4.000 Fans beim öffentlichen Training auf den Fußballplatz ging, schwor Nagelsmann das Team um Kapitän Joshua Kimmich im so lieb gewonnenen Adidas-Homeground in Herzogenaurach auf seinen Titelplan ein.