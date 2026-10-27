Der Schweizerische Fußballverband (SFV) wird die beiden früheren Bundesliga-Profis nach dem abgeschlossenen Verfahren laut eigenen Angaben wieder für die Spiele in der Nations League am 13. November gegen Schottland und drei Tage später in Slowenien berücksichtigen. In der vergangenen Länderspielpause kamen Xhaka (AFC Sunderland/England) und Embolo (Atlanta United/USA) deswegen nicht zum Einsatz.