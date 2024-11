Paris - Vor dem Nations-League-Spiel Frankreich gegen Israel hat der französische Innenminister Sicherheit für israelische und jüdische Fans zugesagt. "Sie werden in Sicherheit sein", sagte Bruno Retailleau im Sender BFMTV. "Ich lade sie ein, zu dem Spiel zu kommen." Israel trifft in der Nations League an diesem Donnerstag (20.45 Uhr) im Pariser Stade de France auf Frankreich.