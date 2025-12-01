Knaak: "Wollen da voll auf Sieg gehen"

Für Minge ist die Rechnung einfach: "Das ist das eine Spiel, wo wir einfach ein Tor mehr schießen müssen als der Gegner." Notfalls glaube sie auch an einen Sieg nach Verlängerung oder Elfmeterschießen. "Wir wollen da voll auf Sieg gehen", versprach Abwehrkollegin Rebecca Knaak. "Man hat gesehen, was drin ist, was möglich ist, und das wollen wir auch in Madrid auf dem Platz zeigen: dass wir das Finale gewinnen können", sagte Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken.