Das DFB-Team kämpft am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal um den erstmaligen Einzug ins Nations-League-Endspiel. Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag (21.00 Uhr) Europameister Spanien und Frankreich. Finale und Spiel um Platz drei finden am Sonntag, 8. Juni, statt.