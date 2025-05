Die DFB-Auswahl trifft am Mittwoch, 4. Juni (21.00 Uhr) in München im Halbfinale auf Portugal mit Topstar Cristiano Ronaldo. Tags darauf kämpfen Europameister Spanien und Frankreich in Stuttgart um den Einzug ins Endspiel, das am 8. Juni in München stattfindet. Die Verlierer spielen am selben Tag in Stuttgart um Platz drei.