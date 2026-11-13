Nations League Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Havertz: Der Stürmer leitete den Auswärtssieg einen. Seinen Kopfball lenkte Babic ins eigene Tor (3). Vor dem Treffer von Wirtz scheiterte er am Torwart. Erwischte einen Kopfball nicht voll (19.).

Scherhant: Der Freiburger war emsig unterwegs auf dem linken Flügel. Im dritten Länderspiel fast mit dem ersten Tor: Sein Schuss landete am Pfosten (70.).

Baku: Der Leipziger löste beim Dreierwechsel von Klopp nach 73 Minuten Treu auf der rechten Verteidigerposition ab.

Bischof: Der 21-Jährige kam für Bayern-Kollege Pavlovic. Fügte sich nahtlos ein, forderte die Bälle im Mittelfeld.

Füllkrug: Der Bremer feierte nach 17 Monaten sein Länderspiel-Comeback. Und das fast mit einem Joker-Tor, doch sein Schuss wurde zur Ecke gelenkt (90.).

Nmecha: Der Dortmunder kam noch in der Schlussphase für Havertz. Musste nicht mehr viel bewirken.

Said El Mala: Auch der Kölner bekam noch ein paar Minuten als Einwechselspieler für Torschütze Gruda.