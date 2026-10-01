Nations League Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Woltemade: Im Strafraum präsent. Vergab aber aus zwei Metern das sichere 2:0 (59.). Auch sein Kopfball war zu unplatziert (11.). Guter Ball auf Gnabry (30.).

Scherhant: Der Freiburger Debütant sorgte mit seinem Tempo als Links- und Rechtsaußen für Dampf. Flankte und schoss. Ein guter Anfang im DFB-Team.

El Mala: Der 20-jährige Kölner durfte nach der Pause auf dem linken Flügel debütieren. Hatte immer das Tor im Visier wie bei einem Schlenzer (57.).

Burkardt: Der Frankfurter kam beim späten Dreifachwechsel für Woltemade (77.). Zur Begrüßung auf dem Feld gleich hart genommen von Maksimovic.

Conté: Der Hoffenheimer kam in seinem zweiten Länderspiel für den mit viel Applaus bedachten Torschützen Bischof. Ein Abschlussversuch mit links (85.).

Baur: Der Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur ist nun der 1.000 Nationalspieler. Der Profi von Celtic Glasgow war gleich drin im Spiel.

Janelt: Auch der Abräumer vom FC Brentford bekam noch seinen ersten Kurzeinsatz im Nationaltrikot.