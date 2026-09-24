Nations League Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Havertz: Nach nicht mal 30 Minuten musste der Arsenal-Profi raus. Timber hatte ihn kurz zuvor rustikal gestoppt (22.).

Schade: Beim Konter übersah der schnelle Mann aus Brentford den besser postierten Adeyemi (38.). Bringt viele Anlagen mit auf dem linken Flügel.

Ebnoutalib: Der Frankfurter Debütant kam für Havertz. Und schoss gleich mal gefährlich (31.). War schnell drin im Spiel, aber der letzte Punch fehlte noch.

Führich: Der Stuttgarter löste Schade auf dem Flügel ab (64.). Arbeitete gegen Oranje-Verteidiger Dumfries im Sprint-Tempo auch nach hinten mit.

Stach: Nach 64 Minuten brachte Klopp den Mann aus Leeds für Torschütze Nmecha. Schloss im Mittelfeld einige Male Räume.

Gnabry: Der Münchner, der die WM verletzt verpasst hatte, kam für den entkräfteten Adeyemi zu einem Zehn-Minuten-Comeback.

Engelhardt: Der Freiburger kam als dritter Debütant in der Endphase für Amiri. Körperlichkeit war beim knappen Ergebnis gefragt. Die brachte er ein.