Düsseldorf - Die Monsterparade von Ann-Katrin Berger, ihre zwei gehaltenen Bälle beim Elfmeterschießen, das Zopf-Ziehen mit anschließendem Platzverweis von Kathrin Hendrich - das EM-Viertelfinale vom Juli in Basel ist den deutschen Fußballerinnen vor dem erneuten Duell mit Frankreich einen Rückblick wert. Christian Wück muss im ersten Nations-League-Halbfinale am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf allerdings vorausschauen. Der Bundestrainer sucht nicht nur seine Nummer 1 - auch die 10er-Position ist eine große Baustelle.