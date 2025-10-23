Im EM-Viertelfinale gegen Frankreich hatte sich die DFB-Auswahl - auch dank des Ausgleichstreffers von Chelsea-Profi Sjoeke Nüsken - ins Elfmeterschießen gerettet. Dort gab es dann ein 6:5, ehe im Halbfinale das Aus gegen Spanien folgte. "Ich habe mir das Spiel später noch mal angeguckt - das ist immer noch Gänsehaut pur. So ein emotionales Hoch und Tief hatte ich echt noch nie in meiner Fußballkarriere", sagte Nüsken.