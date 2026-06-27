Nations League: Deutsche Volleyballer unterliegen Gastgeber Polen

Gliwice - Für die deutschen Volleyballer hat es in der Nations League eine Niederlage gegen Gastgeber Polen gegeben. In Gliwice unterlag die DVV-Auswahl nach gewonnenem ersten Satz 1:3 (25:23, 16:25, 17:25, 15:25). Das Team von Bundestrainer Massimo Botti verlor damit im siebten Spiel zum vierten Mal. Nach der Satzführung ließen die Polen der deutschen Mannschaft kaum noch eine Chance. Bereits am Sonntag (13.00 Uhr) gibt es gegen China die nächste Partie.