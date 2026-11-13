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Nations League Bayerns Upamecano reist von Auswahl ab: "Persönliche Gründe"

Frankreich muss im letzten Gruppenspiel der Nations League auf einen Stammspieler in der Abwehr verzichten. Bayern-Profi Upamecano reiste vorzeitig zurück nach München. Was ist der Grund dafür?

Nations League: Bayerns Upamecano reist von Auswahl ab: Persönliche Gründe
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Bayern-Abwehrspieler Dayot Upamecano (rechts), hier im ersten Länderspiel der Franzosen gegen Italien. (Archivbild) Foto: Teresa Suarez/AP/dpa

Mailand/München - Abwehrspieler Dayot Upamecano ist von der französischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist und vorzeitig nach München zurückgekehrt. Der Profi des FC Bayern habe die Auswahl im Anschluss an das 1:3 in Italien nach Rücksprache mit Nationaltrainer Zinédine Zidane aus "persönlichen Gründen" verlassen, hieß es in einer Mitteilung. Weitere Details dazu nannten die Franzosen vorerst nicht.

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Der 28-Jährige stand im Nations-League-Spiel gegen die Italiener in Mailand in der Startelf. Mit einem Foul in der zweiten Halbzeit an Antonio Vergara verursachte Upamecano einen Elfmeter, den Pio Esposito zum 3:1 vollendete. Ohne den Bayern-Spieler muss Zidane im letzten Gruppenspiel im Kampf um die Viertelfinalplätze am Sonntag gegen die Türkei seine Abwehr umbauen.