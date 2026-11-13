Der 28-Jährige stand im Nations-League-Spiel gegen die Italiener in Mailand in der Startelf. Mit einem Foul in der zweiten Halbzeit an Antonio Vergara verursachte Upamecano einen Elfmeter, den Pio Esposito zum 3:1 vollendete. Ohne den Bayern-Spieler muss Zidane im letzten Gruppenspiel im Kampf um die Viertelfinalplätze am Sonntag gegen die Türkei seine Abwehr umbauen.