Mailand/München - Abwehrspieler Dayot Upamecano ist von der französischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist und vorzeitig nach München zurückgekehrt. Der Profi des FC Bayern habe die Auswahl im Anschluss an das 1:3 in Italien nach Rücksprache mit Nationaltrainer Zinédine Zidane aus "persönlichen Gründen" verlassen, hieß es in einer Mitteilung. Weitere Details dazu nannten die Franzosen vorerst nicht.
Nations League Bayerns Upamecano reist von Auswahl ab: "Persönliche Gründe"
dpa 13.11.2026 - 09:38 Uhr