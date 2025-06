Nations League Art von Debütant Bischof imponiert Bundestrainer Nagelsmann

Bischofs Schritt zu den Bayern sei "ein sehr, sehr großer", sagte Nagelsmann weiter. Dort warten "natürlich deutlich mehr Einflüsse in allen Lebensbereichen. Ich hoffe, dass er dieses normale, diese odenwäldische, bodenständige Mentalität beibehält". Aktuell ist noch unklar, ob Bischof schon bei der Club-WM in den USA für den Rekordmeister von Anfang an auflaufen wird. Eine Einigung beider Vereine über einen vorzeitigen Wechsel steht noch aus.