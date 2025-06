Am Mittwochabend nun war es dessen 22 Jahre alter Sohn Francisco, der beim 2:1 im Halbfinale der Nations League in München nach seiner Einwechslung für die Wende zugunsten seines Landes sorgte. In der 58. Minute kam der Flügelflitzer von Juventus Turin auf den Platz. Nur fünf Minuten später erzielte er nach einem Turbo-Antritt von der rechten Seite nach innen mit einem wunderschönen Distanzschuss den 1:1-Ausgleich.