Melina Fischer, Andriy Mandziy und das Doppel Moritz Jäger/Valentin Steudte überzeugen beim Nationencup der Rennrodler.

Nationencup: Einheimisches Duo wiederholt Vorjahreserfolg
1
Südthüringen auf Platz eins: Moritz Jäger und Valentin Steudte gewinnen im Nationencup. Foto: Michael Kristen

Beim spannenden Rennen des Nationencups im Rahmen des Rennrodel-Weltcups in Oberhof holte sich Andriy Mandziy im Rennen der Herren-Einsitzer in einem hart umkämpften Feld aus 25 Startern, die um 18 Startplätze im Weltcup kämpften, am Freitagmittag den Sieg. Mit einer fehlerfreien Leistung sicherte sich der Ukrainer mit einer Laufzeit von 43,241 Sekunden den ersten Platz in der anspruchsvollen Oberhofer Eisbahn. Der Pole Mateusz Sochowicz belegte mit +0,104 Sekunden Rückstand auf Mandziy den zweiten Platz. Sochowicz überzeugte mit der schnellsten Startzeit und in den ersten Zwischenzeiten und führte bis zur Hälfte der Strecke. Mandziys Geschwindigkeit im letzten Abschnitt verdrängte jedoch Sochowicz, der mit einer Zeit von 43,345 Sekunden auf Rang zwei ins Ziel kam. Das Podium komplettierte Vorjahressieger Svante Kohala. Der Schwede lieferte mit einer Laufzeit von 43,477 Sekunden (+0,236) eine starke Leistung ab.

„Nach Winterberg, freue ich mich jetzt auch über den Nationencup-Sieg in Oberhof. Für mich haben diese Qualifikationsrennen eine große Bedeutung. Ich freue mich sehr über meine Medaille und dass ich mich in diesem starken Feld behaupten konnte“, sagte Sieger Mandziy. Sochowicz gratulierte und sagte: „Mein Lauf war nicht gut, aber schnell, das ist eine gute Voraussetzung. Ich hoffe, morgen besser zu fahren und im Weltcup überzeugen zu können.“

Bei den Damen sicherte sich Melina Fischer die Goldmedaille. Die Sächsin fuhr nach 42,600 Sekunden ins Ziel und freute sich über ihre zweite Weltcup-Qualifikation in dieser Saison: „Es ist schön, wieder zurück im Weltcup zu sein und ich hoffe morgen auf eine Top-Ten Platzierung und vielleicht bei der U23-Europameisterschaft aufs Podium fahren zu können.“ Auf Rang zwei rodelte Barbara Allmaier mit 0,053 Sekunden Rückstand. Die Österreicherin gab bekannt, ihr letztes Rennen für diesem Winter zu fahren. Nach verpasster Olympia-Qualifikation nimmt die Tirolerin eine Auszeit.

Das Rennen der Doppelsitzer konnten wie schon im Jahr zuvor die Lokalmatadore Moritz Jäger und Valentin Steudte für sich entscheiden. Mit einer herausragenden Fahrt und der Zeit von 42,160 Sekunden siegten die beiden, die für den RRC Zella-Mehlis und RT Suhl starten, vor den Ukrainern Hoi/Kachmar (+0,229 Sek. zurück) und deren Landsleuten Martsinovskyi/Babura (+0,343 Sek.).

Bei den Damen-Damen Doppeln, deren Disziplin bei den Olympischen Winterspielen von Mailand-Cortina erstmals im Programm sein wird, musste keines die Weltcup-Qualifikation bestreiten. Stattdessen nahmen alle Duos am späteren Freitagnachmittag am Training der Gesetzten-Gruppe teil.