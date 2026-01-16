Nationencup: Einheimisches Duo wiederholt Vorjahreserfolg

Beim spannenden Rennen des Nationencups im Rahmen des Rennrodel-Weltcups in Oberhof holte sich Andriy Mandziy im Rennen der Herren-Einsitzer in einem hart umkämpften Feld aus 25 Startern, die um 18 Startplätze im Weltcup kämpften, am Freitagmittag den Sieg. Mit einer fehlerfreien Leistung sicherte sich der Ukrainer mit einer Laufzeit von 43,241 Sekunden den ersten Platz in der anspruchsvollen Oberhofer Eisbahn. Der Pole Mateusz Sochowicz belegte mit +0,104 Sekunden Rückstand auf Mandziy den zweiten Platz. Sochowicz überzeugte mit der schnellsten Startzeit und in den ersten Zwischenzeiten und führte bis zur Hälfte der Strecke. Mandziys Geschwindigkeit im letzten Abschnitt verdrängte jedoch Sochowicz, der mit einer Zeit von 43,345 Sekunden auf Rang zwei ins Ziel kam. Das Podium komplettierte Vorjahressieger Svante Kohala. Der Schwede lieferte mit einer Laufzeit von 43,477 Sekunden (+0,236) eine starke Leistung ab.