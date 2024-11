London - Englands Stürmerstar Harry Kane (31) hat seine Teamkollegen schon mal vor dem neuen Nationaltrainer Thomas Tuchel vorgewarnt. "Er ist sehr diszipliniert in dem, was er will, und scheut keine Konfrontation, wenn es sein muss", zitierte die englische Boulevardzeitung "The Sun" den Kapitän der "Three Lions". Tuchel sei "ziemlich direkt in seiner Art zu reden, und vielleicht gab es einige Spieler (beim FC Bayern), die das nicht mochten oder damit nicht einverstanden waren".