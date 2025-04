Die Passagierin“ von Mieczyslaw Weinberg (1919-1996) ist eine Jahrhundertoper. Obwohl sie erst 2010 in Bregenz das erste Mal auf eine Bühne kam. Am Deutschen Nationaltheater in Weimar erinnert die letzte Szene von Jossi Wielers atemberaubender Inszenierung jetzt an die Bregenzer Uraufführung. Es ist die Geschichte der sonderbaren Wiederbegegnung der KZ-Aufseherin Lisa Franz und der polnischen KZ-Insassin Marta. Sie beruht auf den Erinnerungen der 1923 geborenen Polin Zofia Posmysz beruht, die das Vernichtungslager überlebte und 2022 starb.