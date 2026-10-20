Bodychecks, schnelle Spielzüge, harte Kerle – all diese Begriffe verbindet man mit dem Eishockey. Dabei wissen die wenigsten, dass das auch auf den Para-Eishockey zutrifft. Und eben jene Dinge konnten Interessierte in der Ilmenauer Eishalle bestaunen, als die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft zum Trainingslager zu Gast war. Die zentrale Lage, gute Trainingszeiten und die kurzen Wege zwischen Unterkunft und Eishalle sprechen für den Standort Ilmenau. Für den Team-Manager der Nationalmannschaft Michael Gursinsky könnte Ilmenau künftig sogar eine größere Rolle spielen – vorausgesetzt, an einer entscheidenden Stelle wird nachgebessert.